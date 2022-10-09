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Албон: вообще не понимаю, почему было решено начинать Гран-при Японии в таких условиях

Албон: вообще не понимаю, почему было решено начинать Гран-при Японии в таких условиях
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал приостановку Гран-при Японии. Сразу после старта Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо столкнулись в первом повороте, но оба поехали дальше, а Сайнс разбил машину, потеряв контроль над болидом. В результате гонка была остановлена красными флагами.

«Было столкновение, из-за чего потом возникли проблемы с двигателем. Я не понимаю, почему вообще было решено начинать гонку в таких погодных условиях. Видимость составляла всего около 10 метров, и это в лучшем случае.

Чувствовали себя шарами для пинболла, мы не могли видеть края трассы. Оставалось лишь ехать по прямым, не понимая, где вообще заканчивается трасса. Именно так со мной и произошло. Я не понимал, где вообще нахожусь, в итоге призошёл контакт с другим болидом.

Погодные условия очень опасны. Я вообще удивлён, что в эпизоде с Карлосом не произошло серьёзной аварии», — цитирует Албона SkySports.

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