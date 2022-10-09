Макс Ферстаппен во второй раз стал чемпионом мира Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в гонках Формула-1. Нидерландский пилот выиграл Гран-при Японии, благодаря чему гарантировал себе второй в карьере чемпионский титул, причём подряд.

После начала гонку практически сразу остановили из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. В дальнейшем она была возобновлена более чем через два часа. Гонки проехали лишь 28 кругов из запланированных 53. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков, так как пилоты не преодолели 75 % дистанции. В этом случае Ферстаппен пока не смог бы гарантировать себе чемпионский титул. Однако выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют. Соответственно, пилоты получили полное количество очков, и Ферстаппен обеспечил себе титул.

Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, но его оштрафовали на пять секунд за блокирование Серхио Переса. Мексиканец финишировал третьим, однако в итоговом протоколе из-за штрафа Леклера стал вторым. Соответственно, Перес уступил Ферстаппену 7 очков, а Леклер — 10, после чего мексиканец и монегаск лишились шанса на титул.