Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен взял титул с отрывом в 113 очков, Перес и Леклер в одном очке

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен гарантировал себе звание чемпиона мира по итогам сезона-2022 благодаря тому, что его отрыв в общем зачёте достиг 113 очков. При этом в борьбе за титул вице-чемпиона Серхио Перес опережает Шарля Леклера на одно очко.



Формула-1. Общий зачёт

Место Пилот Команда Очки 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 366 2. Серхио Перес «Ред Булл» 253 3. Шарль Леклер «Феррари» 252 4. Джордж Расселл «Мерседес» 207 5. Карлос Сайнс «Феррари» 202 6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 180 7. Ландо Норрис «Макларен» 101 8. Эстебан Окон «Альпин» 78 9. Фернандо Алонсо «Альпин» 65 10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 46 11. Себастьян Феттель «Астон Мартин» 32 12. Даниэль Риккардо «Макларен» 29 13. Пьер Гасли «Альфа Таури» 23 14. Кевин Магнуссен «Хаас» 22 15. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 13 16. Мик Шумахер «Хаас» 12 17. Юки Цунода «Альфа Таури» 11 18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 6 19. Александер Албон «Уильямс» 4 20. Николас Латифи «Уильямс» 2 21. Ник де Врис «Уильямс» 2 22. Нико Хюлькенберг «Астон Мартин» 0

В Кубке конструкторов борьба за титул ещё продолжается, но разрыв между «Ред Булл» и «Феррари» вырос до 165 баллов, так что вопрос почти наверняка будет закрыт на следующем этапе. Третьим по-прежнему идёт «Мерседес», а в борьбе за четвёртое место «Альпин» снова впереди «Макларена».



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