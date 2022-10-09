Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен взял титул с отрывом в 113 очков, Перес и Леклер в одном очке
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен гарантировал себе звание чемпиона мира по итогам сезона-2022 благодаря тому, что его отрыв в общем зачёте достиг 113 очков. При этом в борьбе за титул вице-чемпиона Серхио Перес опережает Шарля Леклера на одно очко.
Формула-1. Общий зачёт
|Место
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|366
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|253
|3.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|252
|4.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|207
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|202
|6.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|180
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|101
|8.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|78
|9.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|65
|10.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|46
|11.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|32
|12.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|29
|13.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|23
|14.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|22
|15.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|13
|16.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|12
|17.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|11
|18.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|6
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|4
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|2
|21.
|Ник де Врис
|«Уильямс»
|2
|22.
|Нико Хюлькенберг
|«Астон Мартин»
|0
В Кубке конструкторов борьба за титул ещё продолжается, но разрыв между «Ред Булл» и «Феррари» вырос до 165 баллов, так что вопрос почти наверняка будет закрыт на следующем этапе. Третьим по-прежнему идёт «Мерседес», а в борьбе за четвёртое место «Альпин» снова впереди «Макларена».
Кубок конструкторов:
|Место
|Команда
|Очки
|1.
|«Ред Булл»
|619
|2.
|«Феррари»
|454
|3.
|«Мерседес»
|387
|4.
|«Альпин»
|143
|5.
|«Макларен»
|130
|6.
|«Альфа Ромео»
|52
|7.
|«Астон Мартин»
|45
|8.
|«Хаас»
|34
|9.
|«Альфа Таури»
|34
|10.
|«Уильямс»
|6
Комментарии
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