Стюарды объяснили, за что наказали Леклера после финиша Гран-при Японии

Стюарды Гран-при Японии Формулы-1 опубликовали официальный документ, в котором разъяснили, почему пилот «Феррари» Шарль Леклер получил пятисекундный штраф сразу после финиша гонки. На последнем круге монегаск, сдерживавший пилота «Ред Булл» Серхио Переса, срезал финальную шикану и затем перекрыл мексиканцу оптимальный выход на стартовую прямую. Из решения судей следует, что штраф Леклер получил именно за срезку шиканы, хотя Перес перед ней не атаковал гонщика «Феррари».



«Хотя машина №16 не отыграла позиции за счёт выезда за пределы трассы, все равно она получила долгосрочное преимущество. Такое определение мы делаем, принимая во внимание многочисленные брифинги гонщиков, на которых гоночные директоры говорили, что как „преимущество“ будут рассматриваться выезд за пределы трассы и возвращение на том же месте во время обороны. Был ряд прецедентов в этом году — в особенности с Чжоу в Саудовской Аравии и с Алонсо в Майами», — гласит решение стюардов.