Хэмилтон: «Мерседес» не мог пройти путь от чемпионов до тех, кто не способен сделать болид

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, комментируя итоги Гран-при Японии, высказался о способности своей команды побороться за титул в следующем сезоне. Гонку выиграл представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен. За четыре этапа до конца сезона он во второй раз подряд стал чемпионом мира.



«Поздравляю Макса. Что касается нас, то мы понимаем, что проблемы связаны с болидом. Я верю, что мы, как команда, не могли пройти путь от чемпионов мира до тех, кто не способен создать хорошую машину. У меня нет сомнений, что в следующем году мы построим более удачную машину. Мы поймём, какие у нас были проблемы, в чём были причины», — приводит слова Хэмилтона SkySports.



Британец на Гран-при Японии занял пятое место.