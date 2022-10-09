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Гасли — об инциденте с трактором в Японии: я был в двух метрах от гибели

Гасли — об инциденте с трактором в Японии: я был в двух метрах от гибели
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли эмоционально высказался об инциденте, который произошёл во время Гран-при Японии. Уже после проезда места аварии испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса Гасли, несмотря на непростые погодные условия и остановки гонки, развил скорость в 250 км/ч. Сам Гасли ранее раскритиковал работу организаторов Гран-при Японии, которые выпустили на трассу эвакуационный трактор, но не предупредили об этом гонщиков.

После гонки Гасли вспомнил, как в 2014 году в Японии после столкновения с трактором погиб француз Жюль Бьянки.

«Видимость была очень низкой. Карлос потерял управление над болидом. После этого я ничего не видел, даже не видел, куда еду. Мы потеряли Жюля восемь лет назад в похожих обстоятельствах, когда там находился трактор. Я не могу понять, почему мы оказались в таких же условиях через восемь лет. Причём в этот раз трактор вообще был на трассе, а не в гравии.

Если бы я потерял управление болидом, как это произошло с Карлосом, то что бы было? Я ехал на скорости 200 км/ч, но даже если бы скорость была 100 км/ч, то всё равно там был 12-тонный трактор. Если бы я врезался в него, то погиб бы. Я благодарен, что до сих пор жив. Сегодня я был в двух метрах от гибели. Это недопустимо для пилота», — цитирует Гасли Crash.

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