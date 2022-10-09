Латифи прокомментировал выступление на Гран-при Японии, он набрал первые очки в сезоне

Пилот «Уильямса» Николас Латифи высказался о результатах Гран-при Японии. Гонка была омрачена аварией на старте. В неё попал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Гран-при был остановлен более чем на два часа. Пилоты жаловались на большие проблемы с видимостью. В итоге участники проехали лишь 30 кругов.



«Начало гонки было тяжёлым, учитывая красные флаги и задержки. Мы приняли правильное решение, решив сразу отправиться на пит-стоп. Это было важнейшее решение.



В концовке мне было тяжело с передними шинами, но я очень рад, что сумел удержаться в десятке и набрать первые очки в сезоне. В целом, я очень рад за команду, это большой моральный допинг для нас», — приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».

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