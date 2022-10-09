В «Ред Булл» назвали ошибкой решение начислить полное количество очков по итогам ГП Японии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал ошибкой решение присудить полное количество очков по результатам Гран-при Японии. Гонка была прервана в начале из-за аварии, её возобновили более чем через два часа. В итоге участники проехали всего 28 кругов. Тем не менее по итогам гонки были начислены полные очки, так как Гран-при проходил в боевом режиме.
Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Благодаря полному начислению очков он досрочно стал чемпионом мира.
«Я полагал, что правила должны были исправить после гонки в Спа. В общем, мы неожиданно победили. Это феноменальное достижение Макса и всей команды.
Думаю, это ошибка: этот момент не был включён в правила после проблем в Спа в прошлом году. Мы полагали, что начислят 75% очков. Поэтому думали, что для победы Максу не хватает одного очка. Но в итоге помог Перес, который в протоколе обошёл Шарля. И итоговый результат стал для нас сюрпризом, но каким сюрпризом!» — цитирует Хорнера RaceFans.
- 9 октября 2022
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