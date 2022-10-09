Штайнер признался, что «Хаас» ошибся со стратегией во время Гран-при Японии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Японии. Пилот «Хааса» Мик Шумахер стартовал 15-м и занял 18-е место. Ещё один гонщик команды, Кевин Магнуссен, начал гонку 17-м и финишировал 14-м.



«С нашей стратегией мы сегодня были застигнуты врасплох. Мы были слишком реактивны, но недостаточно проактивны. В итоге оказались внизу. Очень сложно принимать решения в таких ситуациях. Легко судить потом, когда уже можно проанализировать случившееся. Мы внимательно всё изучим, чтобы в следующий раз выступить лучше», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Победителем гонки стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второе место занял его напарник Серхио Перес, тройку лучших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».