Штайнер признался, что «Хаас» ошибся со стратегией во время Гран-при Японии
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Японии. Пилот «Хааса» Мик Шумахер стартовал 15-м и занял 18-е место. Ещё один гонщик команды, Кевин Магнуссен, начал гонку 17-м и финишировал 14-м.
«С нашей стратегией мы сегодня были застигнуты врасплох. Мы были слишком реактивны, но недостаточно проактивны. В итоге оказались внизу. Очень сложно принимать решения в таких ситуациях. Легко судить потом, когда уже можно проанализировать случившееся. Мы внимательно всё изучим, чтобы в следующий раз выступить лучше», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
Победителем гонки стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второе место занял его напарник Серхио Перес, тройку лучших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».
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