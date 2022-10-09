Серхио Перес: инцидент с трактором — низшая точка в нашем виде спорта за последние годы

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал инцидент, который произошёл во время Гран-при Японии. Вскоре после старта гонка была остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. На трассу был выведен трактор, который должен был убрать повреждённый болид. Но вкупе с мокрой трассой он создал опасную ситуацию. Многие пилоты выразили недоумение в связи с появлением трактора. Они вспомнили обстоятельства гибели Жюля Бьянки в 2014 году. Француз получил травмы и скончался после столкновения с аналогичным транспортным средством.
«Это — низшая точка в нашем виде спорта за последние годы. То, что произошло сегодня, сильно злит меня. Я надеюсь, что подобное мы не увидим больше никогда.
Мы все видели, что произошло несколько лет назад с нашим другом Жюлем. Мне всё равно, по какой причине вывели трактор. Такое не должно повториться никогда», — цитирует Переса SkySports.
- 9 октября 2022
-
17:36
-
17:27
-
16:46
-
16:37
-
16:18
-
16:09
-
15:38
-
15:32
-
15:30
-
14:59
-
14:18
-
13:43
-
13:33
-
13:06
-
12:46
-
12:37
-
12:29
-
12:11
-
12:04
-
11:54
-
11:50
-
11:34
-
11:23
-
11:18
-
11:08
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:58
-
09:45
-
09:42
-
09:37
-
09:25
-
09:20
-
09:15