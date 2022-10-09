Серхио Перес: инцидент с трактором — низшая точка в нашем виде спорта за последние годы

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал инцидент, который произошёл во время Гран-при Японии. Вскоре после старта гонка была остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. На трассу был выведен трактор, который должен был убрать повреждённый болид. Но вкупе с мокрой трассой он создал опасную ситуацию. Многие пилоты выразили недоумение в связи с появлением трактора. Они вспомнили обстоятельства гибели Жюля Бьянки в 2014 году. Француз получил травмы и скончался после столкновения с аналогичным транспортным средством.



«Это — низшая точка в нашем виде спорта за последние годы. То, что произошло сегодня, сильно злит меня. Я надеюсь, что подобное мы не увидим больше никогда.



Мы все видели, что произошло несколько лет назад с нашим другом Жюлем. Мне всё равно, по какой причине вывели трактор. Такое не должно повториться никогда», — цитирует Переса SkySports.

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