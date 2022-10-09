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Отец Ферстаппена рассказал об эмоциях от победы Макса в чемпионате

Отец Ферстаппена рассказал об эмоциях от победы Макса в чемпионате
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Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал победу сына на Гран-при Японии. Благодаря этому результату представитель Нидерландов стал двукратным чемпионом Формулы-1.

«В прошлом году эмоции от завоевания титула были невероятными. Но сейчас мы понимали, что рано или поздно это случится, хотя и не знали, когда именно.

Макс провёл невероятно сильную гонку. Особенно если вспомнить, что всего за 38 минут Гран-при он оторвался от всех на 26 секунд. Вообще, умение гоняться в таких погодных условиях — отличительная черта Макса. Он с самого детства умел здорово прибавлять под дождём», — цитирует Ферстаппена-старшего RacingNews365.

Макс стал чемпионом мира второй раз подряд. Он гарантировал себе титул за четыре этапа до завершения сезона.

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