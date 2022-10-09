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Йос Ферстаппен пропустил второе чемпионство сына

Йос Ферстаппен пропустил второе чемпионство сына
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Йос Ферстаппен, отец голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, не смог поприсутствовать на Гран-при Японии, где его сын оформил второе чемпионство в Формуле-1.

«Мне не нужно быть там, чтобы испытать эти эмоции. Хотя я был дома, а не на трассе, я испытывал то же, что и вы: неверие и непонимание того, что именно происходит.

Эмоции отличаются от прошлогодних. Тогда победа стала высвобождением невероятной бури эмоций. В этот раз мы уже чувствовали, что она приближается, и знали, что это произойдет. И это случилось сегодня. Он провёл невероятно сильную гонку с учётом того, что финишировал на 27 секунд впереди за 38 минут заезда. Это, несомненно, отличительная черта Макса – дождь, чувство сцепления», — приводит слова Йоса Viaplay.

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