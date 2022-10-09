Расселл высказался о задержке на пит-стопе из-за Хэмилтона на Гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выступление в гонке Гран-при Японии, которая состоялась сегодня, 9 октября, в Сузуке.

«Нам нужно понять, что мы могли сделать лучше сегодня. Я считаю, что у нас была машина, превосходящая результат, мы могли занять шестое место. То, что я ждал очереди на пит-лейне, стоило мне нескольких позиций, и это расстраивает. Нам нужно разобраться с этим.

У меня получилось несколько хороших обгонов, но это была попытка наверстать упущенное. Странный день. Условия на старте были невозможными, и это касается не сцепления, а брызг, которые создаёт это поколение машин. Нам также нужно извлечь урок из инцидента с эвакуатором на трассе в тот момент, когда была машина безопасности.

В целом уикенд получился тяжёлым для нас, и мы не набрали очки, которые должны были, поэтому нам придётся перестроиться, сосредоточиться на последних четырёх гонках и попытаться выжать максимум из машины. И, конечно же, поздравляю Макса со вторым чемпионством, в этом году «Ред Булл» проделал исключительную работу», – приводит слова пилота пресс-служба команды.