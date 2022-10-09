«Мы не должны были стартовать». Боттас раскритиковал организацию гонки Гран-при Японии
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал выступление в гонке Гран-при Японии, которая состоялась сегодня, 9 октября, в Сузуке. Напомним, Боттас финишировал 15-м.
В частности, финн заявил, что старт гонки, дважды переносившийся из-за погодных условий и аварий, должен был быть перенесён изначально.
«Первые два круга были непригодны для гонки. И я рад, что ничего не произошло. Я был удивлён тем, что мы стартовали, потому что условия и видимость были крайне плохими. Мы не должны были стартовать. Даже второй рестарт, и я в этом уверен, был довольно рискованным, начиная с шестого или седьмого места», – приводит слова Боттаса издание RaceFans.
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