«Мы не должны были стартовать». Боттас раскритиковал организацию гонки Гран-при Японии

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал выступление в гонке Гран-при Японии, которая состоялась сегодня, 9 октября, в Сузуке. Напомним, Боттас финишировал 15-м.

В частности, финн заявил, что старт гонки, дважды переносившийся из-за погодных условий и аварий, должен был быть перенесён изначально.

«Первые два круга были непригодны для гонки. И я рад, что ничего не произошло. Я был удивлён тем, что мы стартовали, потому что условия и видимость были крайне плохими. Мы не должны были стартовать. Даже второй рестарт, и я в этом уверен, был довольно рискованным, начиная с шестого или седьмого места», – приводит слова Боттаса издание RaceFans.

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