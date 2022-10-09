Несколько пилотов продолжили гонку после финиша на ГП Японии из-за ошибки

Досрочное окончание гонки на Гран-при Японии в Сузуке стало неожиданным для некоторых команд, не успевших вовремя сообщить пилотам, что заезд окончен.
В их число попал и победитель этапа Макс Ферстаппен, ставший по завершении уикенда двукратным чемпионом Формулы-1. Голландец зашёл на заключительный 28-й круг за считанные секунды до конца гонки, но, когда он его завершил, ему показали финишный флаг.
Напомним, согласно правилу Ф-1 ограниченные по времени гонки должны завершаться после круга, следующего за кругом, на котором завершился двухчасовой период. Однако оно не вошло в силу, поскольку гонка закончилась по истечении общего трёхчасового лимита.
Так, «Феррари» сообщила Шарлю Леклеру о том, что он зашёл на заключительный круг, уже после того, как он завершил гонку. Фернандо Алонсо проехал два сектора в боевом режиме.
«Всё было очень хаотично. Даже на последнем круге мы не понимали, последний он или нет, поэтому всем было тяжело», – приводит слова испанца издание RaceFans.
- 9 октября 2022
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