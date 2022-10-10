Определены участники третьего раунда плей-офф NASCAR Cup Series

Пилот команды «Джо Гиббс Рейсинг» Кристофер Белл выиграл гонку Bank of America Roval 400 — 32-й этап NASCAR Cup Series, состоявшийся на «ровале» в Шарлотте, — и за счёт этого успеха обеспечил себе место в третьем раунде плей-офф сезона-2022.
Решающим моментом гонки стал овертайм, который лидером принял Кевин Харвик. Белл рестартовал вторым, но у него были более свежие шины, которые позволили уже в первых поворотах вырваться вперёд и уехать к победе. Харвик в итоге остался вторым, на третье место прорвался Кайл Буш, а топ-5 замкнули Эй-Джей Оллмендингер и Джастин Хейли.
Этап в Шарлотте стал последней гонкой второго раунда плей-офф и определил четырёх пилотов, которые выбыли из борьбы за чемпионство. Одним из них стал действующий чемпион Кайл Ларсон, которому до восьмого места не хватило двух очков. Вместе с ним из дальнейшей борьбы за титул выбыли Даниэль Суарес, Остин Синдрик и Алекс Боуман, который из-за травмы пропускал заезд.
Отметим, что в гонке принимал участие российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят, однако из-за проблем с двигателем ему пришлось сойти с дистанции на 18-м круге.
Bank of America Roval 400, Шарлотт, «ровал» (топ-10):
1. Кристофер Белл («Гиббс») — 112 кругов.
2. Кевин Харвик («Стюарт-Хаас») +1,790 сек.
3. Кайл Буш («Гиббс») +1,976.
4. Эй-Джей Оллмендингер («Каулиг») +3,136.
5. Джастин Хейли («Каулиг») +4,635.
6. Крис Бушер («Рауш Фенуэй Кезеловски») +4,974.
7. Бубба Уоллас (23XI) +5,442.
8. Тайлер Реддик («Чилдресс») +6,839.
9. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») +6,973.
10. Остин Диллон («Чилдресс») +8,329.
Итоги второго раунда плей-офф:
1. Чейз Эллиотт («Хендрик») — победа на «Талладеге».
2. Кристофер Белл («Гиббс») — победа на «ровале» в Шарлотте.
3. Райан Блейни («Пенске») — 3121 очко.
4. Джоуи Логано («Пенске») — 3120.
5. Денни Хэмлин («Гиббс») — 3117.
6. Уильям Байрон («Хендрик») — 3113.
7. Росс Честейн («Трекхаус») — 3108.
8. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 3104.
9. Кайл Ларсон («Хендрик») — 3102.
10. Даниэль Суарес («Трекхаус») — 3095.
11. Остин Синдрик («Пенске») — 3091.
12. Алекс Боуман («Хендрик») — 3015.
Следующий этап, который пройдёт 16 октября в Лас-Вегасе, станет первой гонкой третьего раунда плей-офф. Он, как и предыдущие два, будет состоять из трёх заездов. Из восьми участников полуфинала четверо отберутся в финал, который пройдёт 6 ноября в Финиксе, и разыграют чемпионский титул между собой.
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