Ферстаппен объяснил, почему титул в этом году кажется ему лучше, чем его первый

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что его победа в Формуле-1 2022 года лучше, чем его первая победа в 2021 году.

«Первый титул всегда самый эмоциональный, но я думаю, что этот определённо лучше. Это совсем другие эмоции. В прошлом году вплоть до последней гонки приходилось испытывать давление. Я шёл, наверное, с самым худшим чувством на заключительную гонку сезона в Абу-Даби. Это происходило ещё и потому, что в то время, я думаю, мы уже не были самыми быстрыми.

Оба сезона прекрасны, и оба, в конце концов, приятно было пройти. Иметь постоянное давление и необходимость работать на пределе своих возможностей каждый круг гонки — это действительно захватывающе, но хорошо, что это не происходит каждый год. Так что я очень доволен тем, как мы провели этот сезон», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.