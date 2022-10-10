Алонсо высказался о ФИА на фоне возможного нарушения «Ред Булл» финансового регламента

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о ситуации вокруг возможного превышения бюджетного лимита Формулы-1 некоторыми командами в прошлом сезоне. Сообщалось, что под следствие могут попасть «Ред Булл» и «Астон Мартин».



«Честно говоря, уровень доверия к ФИА у меня очень высокий. Как я уже несколько раз говорил, я доверяю президенту организации и его команде. Я полностью доверяю тому, что они делают, и каким будет результат расследования. В общем, у меня нет никаких сомнений. Но, конечно, это очень сложная тема», — приводит слова Алонсо PlanetF1.

Ранее сообщалось, что публикация итогов финансового аудита команд за сезон-2021 состоится 10 октября.

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