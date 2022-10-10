Леклер отреагировал на чемпионский титул Ферстаппена
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поздравил гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена с завоеванием титула чемпиона мира по итогам нынешнего сезона Формулы-1.
«Мои искренние поздравления Максу Ферстаппену с завоеванием второго титула чемпиона мира. День сложился для нас не лучшим образом. Но мы будем сражаться до конца, несмотря ни на что», — написал Леклер в своих социальных сетях.
Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Для него он стал вторым подряд. Леклер пришёл к финишу вторым, но из-за штрафа откатился на третье место, пропустив вперёд Серхио Переса из «Ред Булл».
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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