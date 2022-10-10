Хельмут Марко рассказал о переговорах «Ред Булл» с «Хондой»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что команда ведёт переговоры с компанией «Хонда». В том числе для этой цели он отправлялся в Японию.
«Мы были в Токио и вели переговоры с «Хондой». Теперь мы должны посмотреть, что из этого выйдет, потому что мы уже сами создали завод по производству двигателей в Милтон-Кинсе. Однако в ближайшие годы соотношение между отдачей двигателей внутреннего сгорания и электрических моторов будет 50 на 50, поэтому теперь есть возможность разделить задачи», — приводит слова Марко Nextgen-Auto.com со ссылкой на Sky Deutschland.
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Напомним, начиная с Гран-при Японии, логотип «Хонда» будет отображаться на болидах «Ред Булл» и «Альфа Таури».
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