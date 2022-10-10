Стало известно, когда ФИА представит данные по соблюдению командами Ф-1 бюджетного лимита
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Международная автомобильная федерация (ФИА) может представить публикацию итогов финансового аудита команд за предыдущий сезон Формулы-1 сегодня, 10 октября, во второй половине дня. Об этом в своих социальных сетях рассказал обозреватель Филипп Дункан.
«Новость об итогах финансового аудита команд за предыдущий сезон от ФИА можно ожидать во второй половине дня», — написал Дункан.
Напомним, ранее сообщалось, что под следствие могут попасть «Ред Булл» и «Астон Мартин». По некоторым источникам, австрийский гоночный коллектив мог превысить лимит в $ 147,4 миллиона в 2021 году.
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