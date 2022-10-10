Отец Макса Ферстаппена высказался о перспективах сына в Формуле-1 в ближайшие 5 лет

Йос Ферстаппен, отец голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мыслями о шансах сына продолжать успешное выступление в Формуле-1 в ближайшие пять лет.



«Правила в целом меняться не будут. Самый сильный гонщик всегда поднимается на вершину. Если «Ред Булл» продолжит в том же духе, следующие пять лет мы, безусловно, проведём хорошо», — приводит слова Йоса Daily Express со ссылкой на Viaplay.



Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Для него он стал вторым подряд.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

Ранее с завоеванием титула чемпиона мира по итогам нынешнего сезона Формулы-1 Макса поздравил пилот «Феррари» Шарль Леклер.