«Нам всё сошло с рук». Феттель высказался о проблемах, с которыми столкнулась Ф-1 в Японии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель дал комментарий по поводу событий на Гран-при Японии.

Гонка была остановлена красным флагом уже на третьем круге. Сразу после старта Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо столкнулись в первом повороте, но оба поехали дальше, а Сайнс разбил машину, потеряв контроль над болидом. Позже на трассу был выведен трактор, который должен был убрать повреждённый болид. Но вкупе с мокрой трассой он создал опасную ситуацию.

«Я думаю, что главное — это то, что Карлос Сайнс в порядке. У нас были очень странные обстоятельства, и ничего страшного не произошло, нам всё сошло с рук, вот что главное. Есть много вещей, которые привели к этому: во-первых, все выехали на неправильных шинах, в чём мы все и виноваты. Вдобавок мы не можем участвовать в гонках, когда на трассе есть вода, потому что дренаж, вероятно, недостаточно хорош. Мы знаем это уже много лет.

Выезд трактора на трассу? Этого не должно быть, но парни, которые управляют трактором, просто получают команду и выполняют её. Нам нужно понять и убедиться, что мы извлекаем из таких ситуаций уроки, потому что в этот уикенд нам просто повезло», — приводит слова Феттеля Racingnews365.