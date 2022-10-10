Хэмилтон отреагировал на чемпионский титул Ферстаппена

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о выступлении на Гран-при Японии, а также поздравил гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с чемпионским титулом.



«Тяжёлая гонка в довольно непростых условиях. Дождь — это всегда вызов, так что здорово уезжать с несколькими набранными очками для команды. Видеть болельщиков на трибунах, особенно в такую погоду, невероятно. И, конечно, мои поздравления Максу, который провёл отличный сезон. Увидимся в Техасе», — написал Хэмилтон.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:

Ранее о перспективах Ферстаппена в Формуле-1 в ближайшие пять лет поделился мыслями его отец Йос Ферстаппен.