Хэмилтон отреагировал на чемпионский титул Ферстаппена
Поделиться
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о выступлении на Гран-при Японии, а также поздравил гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с чемпионским титулом.
«Тяжёлая гонка в довольно непростых условиях. Дождь — это всегда вызов, так что здорово уезжать с несколькими набранными очками для команды. Видеть болельщиков на трибунах, особенно в такую погоду, невероятно. И, конечно, мои поздравления Максу, который провёл отличный сезон. Увидимся в Техасе», — написал Хэмилтон.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
Ранее о перспективах Ферстаппена в Формуле-1 в ближайшие пять лет поделился мыслями его отец Йос Ферстаппен.
Комментарии
- 10 октября 2022
-
13:38
-
13:37
-
12:42
-
12:39
-
12:27
-
11:38
-
10:46
-
10:21
-
09:51
-
09:43
-
00:44
- 9 октября 2022
-
23:04
-
22:49
-
21:55
-
21:24
-
20:36
-
19:55
-
19:52
-
19:00
-
18:45
-
17:36
-
17:27
-
16:46
-
16:37
-
16:18
-
16:09
-
15:38
-
15:32
-
15:30
-
14:59
-
14:18
-
13:43
-
13:33
-
13:06
-
12:46
Партнерский контент