Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто отреагировал на разъяснение ФИА правила, позволившего Ферстаппену стать чемпионом

Бинотто отреагировал на разъяснение ФИА правила, позволившего Ферстаппену стать чемпионом
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями относительно того, как Международная автомобильная федерация (ФИА) дала интерпретацию правила о начислении очков на Гран-при Японии. Напомним, на этапе в Японии гонщики преодолели лишь 28 кругов из запланированных 53. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков. Однако выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют.

«Мы были сбиты с толку и считали, что очки будут неполные. Так что изначально наши расчёты были таковы, что Макс не будет чемпионом мира. Но в итоге было дано разъяснение, которое, на мой взгляд, является хорошим. Он чемпион мира, и тут не может быть сомнений. Я принимаю интерпретацию ФИА и не буду делать никаких выводов по этому поводу», — приводит слова Бинотто Motorsport.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

Какой же бардак в Формуле-1! Важнейшее событие сезона умудрились испортить дважды Какой же бардак в Формуле-1! Важнейшее событие сезона умудрились испортить дважды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022