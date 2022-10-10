Бинотто отреагировал на разъяснение ФИА правила, позволившего Ферстаппену стать чемпионом

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями относительно того, как Международная автомобильная федерация (ФИА) дала интерпретацию правила о начислении очков на Гран-при Японии. Напомним, на этапе в Японии гонщики преодолели лишь 28 кругов из запланированных 53. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков. Однако выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют.
«Мы были сбиты с толку и считали, что очки будут неполные. Так что изначально наши расчёты были таковы, что Макс не будет чемпионом мира. Но в итоге было дано разъяснение, которое, на мой взгляд, является хорошим. Он чемпион мира, и тут не может быть сомнений. Я принимаю интерпретацию ФИА и не буду делать никаких выводов по этому поводу», — приводит слова Бинотто Motorsport.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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