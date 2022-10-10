Макс Ферстаппен рассказал, после какого Гран-при впервые понял, что может стать чемпионом

Гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, когда впервые в нынешнем сезоне Формулы-1 к нему пришло понимание, что он может выиграть чемпионский титул. По словам Ферстаппена, об этом он стал догадываться после Гран-при Франции. В итоге его Макс завоевал после Гран-при Японии.



«Было несколько моментов, когда я думал, что у нас хорошие шансы выиграть. Однако мне кажется, что момент, когда я подумал, что мы можем выиграть, наступил после «Поля Рикара» — преимущество тогда стало намного больше. У нас была довольно конкурентоспособная машина. Я понимал, что в предстоящих гонках будет непросто, но думал, что нам просто нельзя упустить это преимущество», — приводит слова Ферстаппена издание Formel1.de.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: