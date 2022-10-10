Феттель — о борьбе с Алонсо: он действовал немного агрессивно

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о выступлении на Гран-при Японии, где он показал шестой результат. Напомним, гонка была остановлена красным флагом уже на третьем круге. Сразу после рестарта Феттель и пилот «Альпин» Фернандо Алонсо столкнулись в первом повороте, но оба поехали дальше. В конце гонки Феттель опять сразился с Алонсо и смог опередить его на 0,011 секунды.
«Борьба была очень плотной, и я бы сказал, что он действовал немного агрессивно. Возникла небольшая путаница, потому что у меня отключилось радио. Что касается рестарта, то мы действительно соприкоснулись на первом повороте. Я пошёл влево, потому что у него был плохой старт, а у меня он, наоборот, получился хорошим. Потом случилось аквапланирование, и я вроде как потерял контроль над машиной. Затем произошёл контакт, и я полностью потерял болид. Но в конце концов мы здорово вышли из ситуации. Мне понравилось, как мы провели уикенд. Я счастлив, что отлично поработал именно здесь», — приводит слова Феттеля Autosport.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1:
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