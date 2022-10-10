Марко рассказал, может ли де Врис в будущем стать напарником Ферстаппена

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможности перехода Ника де Вриса в «Ред Булл» в будущем.



«Я прослушал записи переговоров команды «Уильямс» с Ником де Врисом и то, как он справлялся, будучи в трафике. Как мне показалось, Ник предоставлял команде очень хорошую и качественную обратную связь. Также хорошо, что у него есть такой обширный опыт пилотирования разных болидов.



Два голландца в «Ред Булл» в будущем? Посмотрим, время покажет. Пока де Врису просто нужно показывать результат. Бороться он умеет», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.



Напомним, в следующем сезоне де Врис будет выступать в составе «Альфа Таури». Ник дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии 2022 года, на одну гонку заменив в «Уильямсе» Алекса Албона.