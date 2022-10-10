Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко рассказал, может ли де Врис в будущем стать напарником Ферстаппена

Марко рассказал, может ли де Врис в будущем стать напарником Ферстаппена
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможности перехода Ника де Вриса в «Ред Булл» в будущем.

«Я прослушал записи переговоров команды «Уильямс» с Ником де Врисом и то, как он справлялся, будучи в трафике. Как мне показалось, Ник предоставлял команде очень хорошую и качественную обратную связь. Также хорошо, что у него есть такой обширный опыт пилотирования разных болидов.

Два голландца в «Ред Булл» в будущем? Посмотрим, время покажет. Пока де Врису просто нужно показывать результат. Бороться он умеет», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Напомним, в следующем сезоне де Врис будет выступать в составе «Альфа Таури». Ник дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии 2022 года, на одну гонку заменив в «Уильямсе» Алекса Албона.

Покровитель Ферстаппена и де Вриса за решёткой! Крупный удар по гонщикам из Нидерландов Покровитель Ферстаппена и де Вриса за решёткой! Крупный удар по гонщикам из Нидерландов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022