В ФИА подтвердили, что «Ред Булл» нарушил финансовый регламент в 2021 году

Международная автомобильная федерация опубликовала отчёт о финансовом аудите команд по итогам сезона-2021 Формулы-1. Восемь команд полностью соответствуют представленным требованиям. Как и сообщалось ранее в СМИ, две команды нарушили финансовый регламент — «Астон Мартин» и «Ред Булл».



При этом «Астон Мартин» допустил процедурное нарушение регламента, а «Ред Булл» — незначительное, что означает, что команда не превысила лимит расходов более чем на пять процентов.



Что касается наказания, то ФИА сообщила, что действия, предпринятые в адрес нарушивших финансовый регламент команд будут оглашены позднее.



Напомним, в 2021 году бюджетный лимит составлял $ 147,4 млн. Таким образом, «Ред Булл» превысил лимит менее чем на $ 7,37 млн.