Стало известно, как «Астон Мартин» нарушил финансовый регламент

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» не превышала лимит расходов в сезоне-2021, сообщает RacingNews365. Как сообщает источник, нарушение «Астон Мартин» связано с процедурой подачи финансовой отчётности, однако команда не превышала бюджет в прошлом сезоне.



В список процедурных нарушений могут входить несвоевременная подача документов, отказ от выполнения письменных запросов ФИА или предоставление неточных документальных отчётов, которые могут быть либо неполными, либо вводящими в заблуждение.



Ранее за процедурные нарушения уже была оштрафована команда «Уильямс», не подавшая финансовый отчёт в установленный срок.



Напомним, накануне ФИА опубликовала итоги финансового аудита по 2021 году, согласно которым «Ред Булл» незначительно превысил лимит бюджета.