Стало известно, как «Астон Мартин» нарушил финансовый регламент

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» не превышала лимит расходов в сезоне-2021, сообщает RacingNews365. Как сообщает источник, нарушение «Астон Мартин» связано с процедурой подачи финансовой отчётности, однако команда не превышала бюджет в прошлом сезоне.
В список процедурных нарушений могут входить несвоевременная подача документов, отказ от выполнения письменных запросов ФИА или предоставление неточных документальных отчётов, которые могут быть либо неполными, либо вводящими в заблуждение.
Ранее за процедурные нарушения уже была оштрафована команда «Уильямс», не подавшая финансовый отчёт в установленный срок.
Напомним, накануне ФИА опубликовала итоги финансового аудита по 2021 году, согласно которым «Ред Булл» незначительно превысил лимит бюджета.
- 10 октября 2022
-
20:47
-
20:01
-
19:07
-
18:53
-
18:17
-
17:42
-
17:01
-
17:01
-
16:30
-
15:45
-
15:28
-
14:31
-
13:38
-
13:37
-
12:42
-
12:39
-
12:27
-
11:38
-
10:46
-
10:21
-
09:51
-
09:43
-
00:44
- 9 октября 2022
-
23:04
-
22:49
-
21:55
-
21:24
-
20:36
-
19:55
-
19:52
-
19:00
-
18:45
-
17:36
-
17:27
-
16:46