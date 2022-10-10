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Стало известно, как «Астон Мартин» нарушил финансовый регламент

Стало известно, как «Астон Мартин» нарушил финансовый регламент
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» не превышала лимит расходов в сезоне-2021, сообщает RacingNews365. Как сообщает источник, нарушение «Астон Мартин» связано с процедурой подачи финансовой отчётности, однако команда не превышала бюджет в прошлом сезоне.

В список процедурных нарушений могут входить несвоевременная подача документов, отказ от выполнения письменных запросов ФИА или предоставление неточных документальных отчётов, которые могут быть либо неполными, либо вводящими в заблуждение.

Ранее за процедурные нарушения уже была оштрафована команда «Уильямс», не подавшая финансовый отчёт в установленный срок.

Напомним, накануне ФИА опубликовала итоги финансового аудита по 2021 году, согласно которым «Ред Булл» незначительно превысил лимит бюджета.

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