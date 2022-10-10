Даниил Квят оценил прошедший уикенд в NASCAR

Российский пилот Даниил Квят прокомментировал выступление на этапе NASCAR на «ровале» в Шарлотте (США).



«Это была удачная гонка вчера, пока из-за механических проблем я не закончил выступление. В целом хорошие выходные, получено много опыта!» — написал Квят в своих социальных сетях.



Напомним, в гонке NASCAR Cup Квят стартовал с 33-й позиции и на первых кругах, несмотря на нестабильный темп, удерживал её, но затем пропустил Остина Диллона и откатился на 34-ю строчку.



В конце 17-го круга россиянин неожиданно свернул в боксы, после чего механики откатили его автомобиль в зону гаражей – выяснилось, что на «Тойоте» № 26 вышел из строя двигатель. Починить силовую установку на трассе «Хезеберг» не смог, а Квят в итоге сошёл с дистанции.



Ранее россиянин финишировал 15-м в дебютной гонке NASCAR Xfinity. Победителем стал американский гонщик Эй Джей Олмендингер.