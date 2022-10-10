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Джордж Расселл: на трассе не должны появляться тракторы

Джордж Расселл: на трассе не должны появляться тракторы
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об инциденте с выездом трактора на трассу во время Гран-при Японии.

«Мы немного обсуждали ситуации с трактором ещё на брифинге пилотов перед этапом в Японии, потому что в Сингапуре трактор работал над эвакуацией машины Юки Цуноды в период машины безопасности. Мы выразили мнение, что не хотим, чтобы подобное происходило, ещё на прошлой неделе. Конечно, мы собираемся поговорить с ФИА. Всё довольно просто. Тракторов не должно быть на трассе. А если вам нужно, чтобы трактор убрал машины — вывешивайте красный флаг, а после работайте.

Я не знаю, нужно ли учитывать погоду, но при дожде такого точно не должно происходить. Мы уже говорили, что машинами Формулы-1 иногда сложнее управлять в режиме машины безопасности, чем на полной скорости», — приводит слова Расселла PlanetF1.

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