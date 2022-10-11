Макс Ферстаппен рассказал о самом сложном моменте нынешнего сезона Формулы-1

Голландский пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о самом непростом моменте в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, после Гран-при Японии Ферстаппен завоевал чемпионский титул.
«Самыми трудными моментами были неудачи в начале сезона, потому что, даже когда гонки не удаются, нужно набирать очки. А сход — худшее, что может случиться», — приводит слова Ферстаппена издание Formel1.de.
Напомним, на этапе в Японии, который принёс титул Максу, гонщики проехали лишь 28 кругов из запланированных 53. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков, так как не было преодолено 75% дистанции. В этом случае Ферстаппен не смог бы гарантировать себе чемпионский титул. Однако выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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