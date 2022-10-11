Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен рассказал о самом сложном моменте нынешнего сезона Формулы-1

Макс Ферстаппен рассказал о самом сложном моменте нынешнего сезона Формулы-1
Комментарии

Голландский пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о самом непростом моменте в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, после Гран-при Японии Ферстаппен завоевал чемпионский титул.

«Самыми трудными моментами были неудачи в начале сезона, потому что, даже когда гонки не удаются, нужно набирать очки. А сход — худшее, что может случиться», — приводит слова Ферстаппена издание Formel1.de.

Напомним, на этапе в Японии, который принёс титул Максу, гонщики проехали лишь 28 кругов из запланированных 53. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков, так как не было преодолено 75% дистанции. В этом случае Ферстаппен не смог бы гарантировать себе чемпионский титул. Однако выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

«Ред Булл» нарушил правила Формулы-1 — теперь это факт! Как и когда покарают топ-команду? «Ред Булл» нарушил правила Формулы-1 — теперь это факт! Как и когда покарают топ-команду?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022