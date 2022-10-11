«Я видел то же самое 11 лет назад». Баттон — о титуле Ферстаппена
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Чемпион мира 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что путь, который проходит гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, схож с тем, что проходил нынешний пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Напомним, Феттель в Формуле-1 завоевал четыре титула подряд (2010–2013) — тогда он выступал за «Ред Булл».
«Я видел то же самое 11 лет назад с Себастьяном Феттелем и «Ред Булл». Тогда он действительно доминировал в течение всего года. Очень похоже на то, что только что сделал Макс», — приводит слова Баттона Reuters.
Напомним, в 2022 году Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Для него этот титул стал вторым подряд.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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