«Я видел то же самое 11 лет назад». Баттон — о титуле Ферстаппена

Чемпион мира 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что путь, который проходит гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, схож с тем, что проходил нынешний пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Напомним, Феттель в Формуле-1 завоевал четыре титула подряд (2010–2013) — тогда он выступал за «Ред Булл».



«Я видел то же самое 11 лет назад с Себастьяном Феттелем и «Ред Булл». Тогда он действительно доминировал в течение всего года. Очень похоже на то, что только что сделал Макс», — приводит слова Баттона Reuters.

Напомним, в 2022 году Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Для него этот титул стал вторым подряд.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: