Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я видел то же самое 11 лет назад». Баттон — о титуле Ферстаппена

«Я видел то же самое 11 лет назад». Баттон — о титуле Ферстаппена
Комментарии

Чемпион мира 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что путь, который проходит гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, схож с тем, что проходил нынешний пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Напомним, Феттель в Формуле-1 завоевал четыре титула подряд (2010–2013) — тогда он выступал за «Ред Булл».

«Я видел то же самое 11 лет назад с Себастьяном Феттелем и «Ред Булл». Тогда он действительно доминировал в течение всего года. Очень похоже на то, что только что сделал Макс», — приводит слова Баттона Reuters.

Напомним, в 2022 году Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Для него этот титул стал вторым подряд.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения:

Новость по теме
Макс Ферстаппен рассказал о самом сложном моменте нынешнего сезона Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022