В «Мерседесе» разочарованы переходом де Вриса в «Альфа Таури»

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт рассказал о том, что он разочарован переходом молодого голландского гонщика Ника де Вриса в «Альфа Таури».

«Де Врис очень милый парень. При этом он очень умён, отлично понимает спорт и инженерные решения для болида. Я думаю, что для нас как для команды очень жаль, что он уходит в другое место, но в то же время мы очень рады за него. Приятно видеть, как гонщик с таким талантом, как у него, получает такую возможность», — приводит слова Эллиотта GrandPX.news.

Сообщается, что де Врис вёл переговоры с тремя гоночными коллективами, но выбор в итоге сделал в пользу итальянской команды.

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