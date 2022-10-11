Ральф Шумахер оценил шансы Ферстаппена побить рекорд Хэмилтона и Михаэля Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене после того как тот завоевал второй титул чемпиона мира на Гран-при Японии. Ральф допустил, что Максу вполне по силам превзойти рекорды гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и своего брата, легендарного пилота Михаэля Шумахера. У обоих по семь чемпионских титулов в Формуле-1.
«Поздравляю Макса Ферстаппена с его вторым титулом чемпиона мира! У него был невероятный год, особенно если учесть, каким тяжёлым получилось начало сезона. Тогда ему очень не повезло. В целом он, безусловно, достоин победы.
Но вот что меня особенно в нём поражает — в прошлом были сильные гонщики, которые доминировали вместе с командой. Но Ферстаппен здорово выступает и по отношению к напарнику Серхио Пересу.
Хотя ему всего 25 лет, я всё же считаю, что сейчас было бы немного преждевременно размышлять над тем, сможет ли он побить рекорды Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера. Я предполагаю, что и сам Ферстаппен пока не думает об этом. До этого ещё далеко. Конечно, с точки зрения навыков пилота он определённо может этого добиться — нет никаких сомнений. Но мы также знаем, что в Формуле-1 всё зависит от факторов, на которые гонщик не всегда может повлиять», — написал Ральф в своей колонке на Sky Sport Germany.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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