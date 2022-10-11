Палоу и О'Уорд вновь провели тесты в составе «Макларена»

Чемпион IndyCar Алекс Палоу и пилот «Макларена» Патрисио О'Уорд провели тесты старого болида Формулы-1 в составе британской команды на трассе «Ред Булл Ринг». Гонщики попробовали свои силы на болиде MCL35M 2021 года. Звёзды IndyCar уже ездили на этой машине на трассе в Барселоне в сентябре. Об этом сообщает Racingnews365.
В то время Палоу вёл судебное разбирательство с командой IndyCar «Чип Ганасси Рейсинг» из-за спора о контракте.
В середине июля «Чип Ганасси Рейсинг» объявила о продлении контракта с Палоу. В гоночном коллективе заявили, что воспользовались опционом на продление контракта с пилотом. Сообщение об этом появилось 12 июля, в утренние часы. После обеда пост с опровержением информации команды разместил в своих соцсетях сам Палоу, который планирует провести следующий сезон в составе «Макларена».
После этого команда подала гражданский иск против Палоу в Высший суд округа Марион. Однако история так и не дошла до суда — Палоу разрешил контрактный спор с командой и остался в её составе на 2023 год.
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