Вчера, 10 октября, Международная автомобильная федерация представила отчёт о финансовом аудите команд по итогам прошедшего сезона Формулы-1. Восемь гоночных коллективов полностью соответствуют всем требованиям. При этом две команды нарушили финансовый регламент — «Астон Мартин» и «Ред Булл».
В случае с «Астон Мартин» речь идёт о процедурном нарушении регламента. В «Ред Булл» допустили незначительное нарушение. ФИА сообщила, что действия, предпринятые в адрес команд, нарушивших финансовый регламент, будут оглашены позднее.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе:
«Какой штраф должны дать «Ред Булл» за превышение лимита бюджета?»
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«Какой штраф должны дать «Ред Булл» за превышение лимита бюджета?»
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