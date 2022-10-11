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Какой штраф должны дать «Ред Булл» за превышение лимита бюджета?

Какой штраф должны дать «Ред Булл» за превышение лимита бюджета?
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Вчера, 10 октября, Международная автомобильная федерация представила отчёт о финансовом аудите команд по итогам прошедшего сезона Формулы-1. Восемь гоночных коллективов полностью соответствуют всем требованиям. При этом две команды нарушили финансовый регламент — «Астон Мартин» и «Ред Булл».

В случае с «Астон Мартин» речь идёт о процедурном нарушении регламента. В «Ред Булл» допустили незначительное нарушение. ФИА сообщила, что действия, предпринятые в адрес команд, нарушивших финансовый регламент, будут оглашены позднее.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе:
«Какой штраф должны дать «Ред Булл» за превышение лимита бюджета?»

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
«Какой штраф должны дать «Ред Булл» за превышение лимита бюджета?»

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