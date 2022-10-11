Бинотто считает, что Гран-при Японии должен был начаться за сейфти-каром

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что было бы безопаснее начать гонку на Гран-при Японии за машиной безопасности.

«Стоило начать гонку с места или за сейфти-каром. Я думаю, что за машиной безопасности было бы, конечно, безопаснее, а безопасность всегда должна быть на первом месте. Возможно, стартуя за машиной безопасности, можно было бы проехать хотя бы пару кругов, чтобы понять ситуацию, получить обратную связь от гонщиков, прежде чем принять решение о старте.

Вторая проблема, конечно, трактор. Трактор на трассе во время гонки — это очень опасно. Этого не должно происходить. Так что в целом, я думаю, это была плохая ситуация, которая, опять же, требует решения. Этого больше не должно происходить», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.