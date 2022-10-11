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Ферстаппен ответил на вопрос о защите чемпионского титула в следующем сезоне Формулы-1

Ферстаппен ответил на вопрос о защите чемпионского титула в следующем сезоне Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос относительно защиты титула в следующем сезоне Формулы-1.

«Есть ли опасения по поводу следующего сезона? Это будет долгий сезон. Раньше я считал, что и нынешний сезон довольно длинный, но посмотрим. Как команда мы постараемся подготовиться как можно лучше. И, конечно, будем пытаться выступать так же, как в нынешнем году, хотя повторить этот успех будет очень сложно. Но я возлагаю большие надежды на специалистов команды и верю, что мы снова сможем построить действительно хорошую машину», — приводит слова Ферстаппена издание Formel1.de.

Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Этот титул стал для него вторым подряд.

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