Ферстаппен ответил на вопрос о защите чемпионского титула в следующем сезоне Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос относительно защиты титула в следующем сезоне Формулы-1.
«Есть ли опасения по поводу следующего сезона? Это будет долгий сезон. Раньше я считал, что и нынешний сезон довольно длинный, но посмотрим. Как команда мы постараемся подготовиться как можно лучше. И, конечно, будем пытаться выступать так же, как в нынешнем году, хотя повторить этот успех будет очень сложно. Но я возлагаю большие надежды на специалистов команды и верю, что мы снова сможем построить действительно хорошую машину», — приводит слова Ферстаппена издание Formel1.de.
Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Этот титул стал для него вторым подряд.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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