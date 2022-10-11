Стало известно, в чём разошлись мнения «Ред Булл» и ФИА насчёт расходов команды

Немецкий портал Auto Motor und Sport раскрыл детали, позволяющие понять, почему ФИА нашла у «Ред Булл» превышение лимита бюджета в 2021 году, хотя сама команда считает, что уложилась в разрешённую регламентом сумму.



По данным немецких журналистов, в «Ред Булл» считали, что уложились в лимит с запасом в $ 2 млн. Главное разночтение связано с тем, что «быки» вычитали из лимита зарплату работников за дни, которые те проводили на больничных. В то же время ФИА считает, что зарплата за эти дни тоже должна быть учтена.



Кроме того, возникли предположения, что «Ред Булл» вывел из-под лимита зарплату Эдриана Ньюи, который при этом не был включён в число трёх топ-сотрудников, чьи зарплаты официально разрешено не учитывать. Предполагалось, что «Ред Булл» формально нанял Ньюи как стороннего консультанта. В самой команде эти слухи опровергают, заявляя, что Ньюи входит в тройку сотрудников, попавших под исключение. При этом зарплата советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко командой действительно не учитывалась.



Напомним, ФИА установила, что «Ред Булл» допустил «небольшое» превышение лимита, то есть не более чем на семь с небольшим миллионов долларов. По данным Auto Motor und Sport, конкуренты предполагали, что речь идёт о превышении от $ 8 млн до $ 10 млн. Какой штраф получат «быки», пока не определено.