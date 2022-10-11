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Расселл отреагировал на штраф Гасли за превышение скорости на Гран-при Японии

Расселл отреагировал на штраф Гасли за превышение скорости на Гран-при Японии
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался в поддержку гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли, который получил серьёзный штраф за превышение скорости под красным флагом во время Гран-при Японии, который состоялся 9 октября в Сузуке.

«Говорят, что Гасли проехал в этот момент со скоростью 250 км/ч. Но, кажется, люди стали забывать, что болиды Формулы-1 способны разгоняться и до 330 км/ч. И 250 км/ч в современном мире нельзя назвать высокой скоростью», — приводит слова Расселла Motorsport.

Ранее Пьер Гасли раскритиковал организаторов этапа за выезд эвакуационного трактора на трассу, о чём пилоты не были предупреждены.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и завоевал второй титул чемпиона мира.

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