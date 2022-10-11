«Браво!» Егор Оруджев высказался о чемпионстве Макса Ферстаппена
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался о чемпионстве пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Блестяще! Помню, как Ферстаппен давал интервью после трёх первых гонок и сказал, что разрыв до Шарля такой, что это почти нереально. А в итоге Макс получил, пожалуй, самый лёгкий титул за долгое время. То, как легко каждый раз выглядят его победы и как смотрится Макс на фоне Переса — браво!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, который состоялся 9 октября в Сузуке. Макс стал победителем гонки и досрочно стал чемпионом. Для голландца это второй титул подряд.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1:
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