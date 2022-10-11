Оруджев иронично прокомментировал штраф Леклера, напомнив наказание Феттеля

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев иронично прокомментировал штраф пилота «Феррари» Шарля Леклера во время Гран-при Японии.
«Справедлив ли штраф Леклера? Тут сложно сказать. По мне, Шарль закрыл Серхио после того, как вернулся с обочины. За это можно было дать. А вот преимущества из срезки он не извлёк. Но на «Феррари», видимо, нельзя срезать повороты, будучи под прессингом. Все мы помним Феттеля и Хэмилтона в Канаде», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, Леклер был оштрафован на пять секунд во время Гран-при Японии. Из-за штрафа Шарль лишился второго места, уступив его Серхио Пересу из «Ред Булл». Наказание последовало за то, что он срезал шикану в концовке гонки. А на Гран-при Канады 2019 года Себастьяну Феттелю дали пять штрафных секунд за то, что после срезки шиканы он небезопасно вернулся на трассу перед Льюисом Хэмилтоном.
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