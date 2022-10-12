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Инженер «Ред Булл» рассказал, как поменялся Ферстаппен по сравнению с прошлым годом

Инженер «Ред Булл» рассказал, как поменялся Ферстаппен по сравнению с прошлым годом
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Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган дал комментарий по поводу выступлений пилота команды голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я увидел более уверенного Макса Ферстаппена в его собственных выступлениях. Такие неудачи, как в Бахрейне и Австралии, не выбили его из колеи. Вы увидите в нем спокойствие, которое не всегда присутствовало в прошлом. В прошлом году у Льюиса был бурный год, и он боролся до конца. В этом году в трудных ситуациях он продемонстрировал невероятный уровень мастерства и хладнокровности.

Можно сказать, что в этом году нам несколько раз везло. Если посмотреть на Испанию, мы не должны были побеждать, но мы победили», — приводит слова Монагана Racingnews365.

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