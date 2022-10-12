Марко: теперь для нас самое важное, чтобы Перес занял второе место в зачёте пилотов

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что австрийская команда после досрочной победы Макса Ферстаппена в чемпионате теперь нацелена помочь Серхио Пересу занять второе место.

«Очень важно, что у нас была лучшая надёжность, чем у «Феррари, но и от Макса потребовалось отличное выступление. Я никогда не забуду манёвр на старте против Леклера в Сузуке — это было что-то невероятное.

Когда ты побеждаешь, ты всегда видишь, что всё ещё можно оптимизировать. Мы завоевали шесть титулов чемпионов мира среди пилотов, но никогда ещё оба гонщика не занимали два первых места в конце сезона.

Рекорд Ферстаппена по количеству побед в Гран-при за один сезон? Я уверен, что 13 побед, а если возможно, то и 14-я, будут достигнуты Максом в этом сезоне. Но для нас важнее, чтобы Перес занял второе место в зачёте пилотов», — приводит слова Марко GPToday.