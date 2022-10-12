Болельщик сдержал слово и сделал тату после первых очков Николаса Латифи в сезоне. Фото

Один из болельщиков, который ещё в июле пообещал сделать татуировку в честь пилота «Уильямса» Николаса Латифи, если тот наберёт какие-то очки в сезоне, показал, что сдержал слово. Соответствующее фото фанат показал у себя в социальных сетях.
«Сделка есть сделка! Эй, «Уильямс», могу ли я сфотографироваться с Николасом в Остине, пожалуйста! Я буду там, чтобы подбодрить его!» — написал болельщик.
Фото: https://twitter.com/Williams_F1_USA
Напомним, Латифи стал девятым на Гран-при Японии, набрав, таким образом, первые очки в нынешнем сезоне Формулы-1. Их в его активе теперь два. Чемпионский титул в этом сезоне уже завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Гран-при США состоится с 21 по 23 октября. Этап пройдёт в Остине.
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