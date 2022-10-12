Феттель: наступит момент, когда меня никто не будет помнить

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о том, каким он останется в глазах болельщиков после завершения карьеры.
«Наверное, наступит момент, когда меня никто не будет помнить. Ничто не длится вечно. Люди могут решить, хотят ли они меня помнить, но я не обижусь, если они не захотят. Я всегда стараюсь добиться успеха — иногда мне это не удаётся, — но прежде всего я всегда стараюсь относиться к людям с уважением и быть добрым. Если это то, что люди запомнят обо мне, то я буду счастлив.
В жизни есть много уроков, и только от вас зависит, извлечёте ли вы из них уроки. Быть гонщиком Формулы-1 — это ускоренный образ жизни. Думаю, это верно для большинства профессиональных спортсменов. У вас есть всё, что происходит в обычной жизни, но это более сжато по времени.
Мне пришлось повзрослеть раньше, чем моим друзьям в школе, потому что я очень серьёзно относился к своей гоночной карьере и имел дело с большим числом взрослых людей», — приводит слова Феттеля сайт «Астон Мартин».
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