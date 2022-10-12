Перес отреагировал на чемпионский титул Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поздравил своего напарника по команде Макса Ферстаппена с чемпионским титулом по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Его Макс завоевал после победы на Гран-при Японии.



«Поздравляю, чемпион! Заслуженная победа. Я так горжусь тобой и тем, как ты это сделал на нашей гонке в Японии! Дальше — больше! Ещё 1-2, чтобы закончить этот чемпионат на вершине! Мои поздравления «Ред Булл», — написал Перес в своих социальных сетях.



Напомним, на этапе в Японии гонщики проехали лишь 28 кругов из запланированных 53. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков, так как не было преодолено 75% дистанции. В этом случае Ферстаппен не смог бы гарантировать себе чемпионский титул. Однако выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: