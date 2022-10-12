22-летний мотогонщик погиб после серьёзной аварии

Голландский мотогонщик Виктор Стиман, выступавший в мировом Супербайке в категории Supersport 300 в составе команды MTM Kawasaki, скончался в результате травм, полученных в аварии во время заезда в Португалии. Стиману было 22 года.



«Мы глубоко опечалены сообщением о кончине гонщика WorldSSP300 Виктора Стимана. Семья WorldSBK хотела бы передать всю нашу любовь семье Виктора, команде и его близким. Великая личность, яростный гонщик, чьё наследие навсегда осталось в нашем паддоке. Гоняйся с миром, Виктор», — говорится в сообщении пресс-службы WorldSBK.



Напомним, Стиман попал в аварию в 14-м повороте, упав с мотоцикла, в него врезался соперник — Хосе-Луис Перес. Долгое время Виктору оказывали первую помощь. В итоге врачам удалось стабилизировать его состояние, что позволило отправить спортсмена на вертолёте в госпиталь. Сообщалось, что Стиман получил серьёзные травмы головы.

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