22-летний мотогонщик погиб после серьёзной аварии

Голландский мотогонщик Виктор Стиман, выступавший в мировом Супербайке в категории Supersport 300 в составе команды MTM Kawasaki, скончался в результате травм, полученных в аварии во время заезда в Португалии. Стиману было 22 года.
«Мы глубоко опечалены сообщением о кончине гонщика WorldSSP300 Виктора Стимана. Семья WorldSBK хотела бы передать всю нашу любовь семье Виктора, команде и его близким. Великая личность, яростный гонщик, чьё наследие навсегда осталось в нашем паддоке. Гоняйся с миром, Виктор», — говорится в сообщении пресс-службы WorldSBK.
Напомним, Стиман попал в аварию в 14-м повороте, упав с мотоцикла, в него врезался соперник — Хосе-Луис Перес. Долгое время Виктору оказывали первую помощь. В итоге врачам удалось стабилизировать его состояние, что позволило отправить спортсмена на вертолёте в госпиталь. Сообщалось, что Стиман получил серьёзные травмы головы.
- 12 октября 2022
-
15:36
-
15:20
-
14:24
-
14:23
-
13:36
-
13:07
-
12:12
-
11:58
-
11:38
-
11:03
-
10:46
-
10:02
-
09:47
-
00:19
- 11 октября 2022
-
23:33
-
22:17
-
21:15
-
20:56
-
20:00
-
19:30
-
19:10
-
18:40
-
17:48
-
17:29
-
16:55
-
16:08
-
15:27
-
14:24
-
14:16
-
13:56
-
13:27
-
13:05
-
12:05
-
11:19
-
10:51